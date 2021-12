Tchad : "C'est une chance unique. Nous ne pouvons pas la rater", Saleh Kebzabo

Kebzabo a salué la mémoire des martyrs tombés lors des manifestations du 27 avril qui ont suivi l'arrivée du Conseil militaire de transition.



"Le pouvoir n'a pas été ébranlé et un fait acquis s'est imposé. (...) L'héritage laissé par le défunt président est lourd, très lourd mais avec sa mort, nous devons être positifs", selon Saleh Kebzabo.



Le leader de l'UNDR a une nouvelle fois justifié son choix de soutenir la transition afin de "bâtir main dans la main, avec les autres fils du Tchad, un pays de justice et de prospérité pour tous". Selon lui, "c'est une chance unique que Dieu donne et nous ne pouvons pas la rater car elle se ne répètera plus".



Saleh Kebzabo appelle à la mobilisation pour sortir le pays du gouffre et à faire fi de toutes les considérations pour le sauver.