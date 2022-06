Tchad : CECAM Consulting forme les agents d’Express Union en gestion des impayés

La crise économique et sanitaire cause un dysfonctionnement économique. Ce qui entraîne une déperdition des crédits en souffrance des institutions financières. Pourtant une gestion efficiente de ces crédits est source de création d’emplois et de richesses. Le problème au niveau national se pose à deux niveau : l’instabilité économique, le processus, le non-respect des règles dans le processus d’octroi et de gestion de crédit, analyse le directeur de CECAM Consulting, Sosthène Djasra Tham, expert comptable agréé.



Puisque le problème est complexe, il faut interagir, interpréter et évaluer rigoureusement les demandes de crédit en tenant compte des textes internes et internationaux pour rendre l’entreprise performante.



Et puisqu’Express Union est “un levier de développement’’, CECAM consulting doit renforcer les capacités de ses agents. Cette formation apportera une valeur ajoutée à la performance de l’institution, espère le directeur général.



Il est à rappeler que CECAM consulting a formé déjà des cadres de nombreuses autres institutions comme Ecobank, UBA, CNRT