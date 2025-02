Tchad : CESCE 2025, l’ONAPE s’engage pour l’émergence des champions nationaux

Le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, accompagné de ses proches collaborateurs, a pris part, cet après-midi du 13 février 2025, à la 1ʳᵉ session ordinaire du CESCE, placée sous le thème : « Promouvoir les champions nationaux pour booster l’économie nationale à l’ère de la refondation au Tchad ».



Dans le cadre des réformes engagées pour bâtir un Tchad économiquement souverain et prospère, il est impératif d’identifier, de soutenir et de valoriser les entreprises locales ayant le potentiel de structurer l’économie et de stimuler le marché du travail.



Lors de son intervention, Nassouradine Abakar Kessou a souligné que l’ONAPE, en tant qu’acteur clé de la promotion de l’emploi, s’engage pleinement dans cette dynamique en œuvrant pour que ces champions nationaux deviennent des moteurs du développement et des employeurs majeurs de demain.



Les axes stratégiques de l’ONAPE pour soutenir les champions nationaux sont :

-Appui au financement et à l’insertion professionnelle ;

-Renforcement des capacités et formation des ressources humaines ;

-Amélioration du climat des affaires et accès aux marchés publics ;

-Promotion de l’innovation et de l’industrialisation.



À travers ces engagements, l’ONAPE réaffirme son rôle de partenaire clé dans l’essor économique du Tchad et sa volonté de favoriser l’émergence d’entreprises nationales compétitives et durables.