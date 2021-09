Tchad : CFAO MOTORS lance la nouvelle Toyota Corolla Cross dans son showroom privé

Entre prouesses technologiques et design ultra-moderne, la nouvelle SUV Toyota Corolla Cross est enfin disponible en vente au Tchad auprès du premier distributeur et concessionnaire automobile panafricain, CFAO MOTORS.



La SUV Toyota Corolla Cross, 4,46 m de long et 169 chevaux, est dotée d’un habitacle spacieux, d’un vaste coffre, d’un système de climatisation arrière pour des trajets plus confortables pour tous, ainsi que des dernières technologies internes et externes et se veut plus rationnelle, plus habitable et plus accessible.



Avec CFAO MOTORS TCHAD vous bénéficierez d’une garantie constructeur Toyota de 3 ans ou jusqu’à 100.000 km sans oublier la promesse d’un faible coût de maintenance, service de qualité et pièces d’origine Toyota, garantie complète et un système de sécurité complet.



Vous pouvez dès à présent visiter le nouveau modèle SUV Toyota Corolla Cross disponible dans le showroom de CFAO MOTORS à N’Djamena depuis le 17 septembre 2021.