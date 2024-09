Tchad - CILSS : 39ème journée du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel

Cette année, le thème de la commémoration est : « Des systèmes irrigués performants et durables pour une agriculture résiliente aux changements climatiques, contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’à la croissance économique au Sahel et en Afrique de l’Ouest. »



Importance du thème

Le choix de ce thème reflète la volonté de valoriser les potentiels irrigables de la région et d'impulser une dynamique régionale pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.



Défis agricoles

Le Président a souligné que la production agricole dans la région dépend à 95 % des précipitations pluvieuses, qui sont de plus en plus incertaines en raison des changements climatiques. Cette situation souligne l'importance de développer des systèmes d'irrigation efficaces pour sécuriser la production agricole.



Engagement pour l'avenir

L'événement est une occasion de mobiliser les États membres du CILSS autour de l'irrigation comme solution essentielle pour faire face aux défis agricoles et renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique.



Le discours prononcé par le Président lors de la 39ème journée du CILSS met en exergue l'enjeu crucial de la sécurité alimentaire et de la résilience climatique dans la région du Sahel. En soulignant la dépendance de l'agriculture sahélienne envers les précipitations et en mettant en évidence le potentiel inexploité des ressources en eau, le Président a clairement identifié les défis auxquels la région est confrontée.