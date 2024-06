Tchad : CIMAF Tchad dément la hausse des prix de ses produits et rassure sur la disponibilité du ciment

À travers un communiqué, CIMAF Tchad exprime son profond regret de découvrir l’augmentation soudaine des prix du ciment sur le marché, et la prétendue rareté de ses produits sur le marché.



La société souhaite rappeler et rassurer la population, que l'ensemble de sa gamme de ciment est disponible en quantités suffisantes, et demeure accessible sur le marché tchadien. Depuis la révision à la baisse de ses tarifs en janvier 2024, les prix de ses produits sont restés stables et inchangés.



Selon CIMAF Tchad, les informations diffusées par la presse, concernant une flambée des prix ne sont que le fruit de spéculations de certains distributeurs et importateurs, qui exploitent la forte demande anticipée due à la saison des pluies, pour maximiser leurs profits.



A cet effet, CIMAF Tchad réaffirme son engagement à garantir un approvisionnement régulier et fiable en ciment, malgré les spéculations externes. Par ailleurs, elle invite la population et les acteurs du marché à se référer exclusivement aux prix officiels de CIMAF Tchad, et à signaler toute irrégularité auprès de ses services.