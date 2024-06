TCHAD Tchad : CIMAF Tchad, un acteur clé dans le développement économique et environnemental

19 Juin 2024





Depuis son implantation au Tchad en 2017, CIMAF Tchad s'est imposée comme une entité indispensable du paysage industriel tchadien.



Démarrant ses activités d'exploitation et de commercialisation en 2018, l'entreprise a mis en place deux lignes de production de pointe à l’usine de Lamadji, augmentant ainsi sa capacité pour répondre aux besoins croissants du marché local.



Avec une capacité de production impressionnante de 500 000 tonnes de ciment, CIMAF Tchad ne se contente pas de satisfaire une demande annuelle locale de moins de 400 000 tonnes, mais la dépasse largement, assurant un approvisionnement continu et fiable en ciment sur l'ensemble du territoire national.



Le groupe CIMAF a investi dans une cimenterie moderne au Tchad, équipée des dernières technologies et répondant aux standards internationaux. Cet investissement stratégique a permis de valoriser les ressources locales, de créer des emplois, de transférer du savoir-faire et de bâtir un écosystème industriel bénéfique pour l'économie tchadienne.



Malgré les défis économiques mondiaux, tels que l'augmentation des prix des matières premières et des frais de transport, CIMAF Tchad a maintenu son engagement envers ses clients en réduisant les prix de ses produits, illustrant ainsi sa détermination à soutenir le développement économique du pays.



La forte production de CIMAF Tchad présente de nombreux avantages, notamment en réduisant la dépendance aux importations massives et en favorisant l'employabilité locale. Avec plus de 500 employés directs et indirects, dont 95 % sont des nationaux, CIMAF Tchad contribue efficacement à l'économie du pays en offrant des perspectives de carrière prometteuses.



En outre, l'entreprise encourage les entreprises locales à participer à sa chaîne de valeur, diversifiant ainsi son écosystème de sous-traitance composé principalement de PME tchadiennes. Une équipe commerciale compétente et la satisfaction du client, sont au cœur des préoccupations de CIMAF. CIMAF Tchad dispose d'une équipe commerciale compétente, disponible et qualifiée pour répondre aux besoins variés de sa clientèle.



L'entreprise offre des options de chargement en vrac ou en sac, avec une gamme de produit variée, selon la demande des clients, garantissant ainsi une flexibilité et une satisfaction maximales. En encourageant les entreprises tchadiennes à collaborer avec elle, CIMAF Tchad renforce son engagement à fournir un abri décent pour tous les Tchadiens.



Par ailleurs, CIMAF Tchad joue un rôle fondamental dans la politique de développement industriel du Tchad. Par son investissement, son engagement envers la responsabilité environnementale et son soutien à l'économie locale, CIMAF Tchad s'affirme comme un partenaire de confiance pour le développement du pays.



L'entreprise reste déterminée à améliorer l'accès des citoyens à un logement décent, à réaliser de grands travaux de construction et à pérenniser les emplois au Tchad.





