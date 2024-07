Tchad : CIMAF augmente sa capacité de production de ciment

Le 18 juillet lors d'une rencontre avec le Président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby Itno, le Président du Groupe CIMAF, M. Anas Sefrioui, a officialisé le projet d'expansion. Cette initiative s'aligne parfaitement avec la vision du Président Déby Itno de promouvoir l'industrialisation du Tchad et de stimuler la croissance économique.



L'augmentation de la capacité de production permettra à CIMAF de répondre efficacement à la demande croissante de ciment au Tchad, contribuant ainsi à la réalisation de projets d'infrastructures essentiels et à la promotion du développement socio-économique du pays. M. Sefrioui a également réitéré l'engagement du groupe à réviser le prix officiel du ciment à la sortie d'usine afin d'alléger la pression sur les consommateurs, conformément aux directives du Président Déby Itno.



Sensible à l'importance de la préservation de l'environnement, le Président Mahamat Idriss Déby Itno a souligné la nécessité de respecter les normes environnementales les plus strictes dans le cadre de l'expansion. M. Sefrioui a assuré que CIMAF maintiendra son engagement envers des pratiques durables et une production de ciment de qualité supérieure conforme aux standards internationaux.



Inaugurée en juin 2017, l'usine de ciment CIMAF à Lamadji a connu un succès remarquable, fonctionnant à pleine capacité depuis sa création. Cette expansion témoigne de la confiance du groupe dans le potentiel du marché tchadien et de son engagement à contribuer positivement à la croissance du pays.



L'augmentation de la capacité de production de CIMAF au Tchad représente une étape importante pour le développement de l'industrie locale du ciment. Cette initiative permettra de répondre à la demande croissante, de favoriser l'accessibilité au ciment et de contribuer à la réalisation d'infrastructures essentielles, tout en respectant les normes environnementales et en maintenant une production de qualité supérieure.