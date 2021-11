Tchad : CITIZENS et la CNPCIC appuient la population contre le fardeau du paludisme

Le Tchad n’en est pas épargné. Le 8ème arrondissement à l’instar d’autres communes de la ville de N’djamena est touché par ce fléau de paludisme ; c’est ainsi que l'association CITIZENS, se souciant du bien-être, a entrepris des actions pour améliorer les conditions de vie des habitants de cette commune.



« Nous, jeunes et pionniers pour le combat d’un Tchad meilleur comme la vitrine de l’Afrique, avons mis sur pied cette association pour aider nos mères, nos pères, nos frères et sœurs. C’est également dans cette perspective que nous procédons à des sensibilisations ainsi qu’à des opérations de nettoyage des points qui pourraient encourager la prolifération des moustiques », a soutenu le secrétaire général de l’association CITIZENS, Abdallah Souaré Gayang. Pour ce dernier, le fléau du paludisme fait énormément de victimes dans le monde et tout le monde doit être acteur de la lutte.