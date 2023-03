Tchad : CONOREC, les membres de la Cellule Technique nommés pour organiser le référendum constitutionnel

La CONOREC, créée en janvier 2023, est une commission nationale qui est chargée d'organiser le référendum constitutionnel. Cette commission est composée de membres du gouvernement de transition, de personnalités qualifiées et de représentants des partis politiques.



L'arrêté pris le 25 janvier 2023, porte nomination des membres de la Cellule Technique de la Commission Nationale chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel. La Cellule Technique est chargée de la mise en œuvre des activités de la CONOREC en ce qui concerne la préparation, l'organisation et la supervision du référendum constitutionnel.



La Cellule Technique est composée de trois divisions, à savoir la Division du Fichier Electoral et de l'Informatique, la Division de la Logistique et du Matériel, et la Division de l'Information, de la Sensibilisation et de la Formation. Chaque division est dirigée par un chef de division, assisté d'un chef de division adjoint et de rapporteurs.



La Division du Fichier Electoral et de l'Informatique est dirigée par Monsieur BADAWI CAMAN, assisté de Monsieur BIANA FOULLAH en tant que Chef de Division Adjoint. La Division est responsable de la mise à jour du fichier électoral et de la gestion de toutes les questions liées à l'informatique.



La Division de la Logistique et du Matériel est dirigée par Madame AMSADENE MAÏDE HANGATA, assistée de Monsieur ALHADJ BOUKAR KABO en tant que Chef de Division Adjoint. La Division est responsable de la gestion des fournitures, des équipements et des matériels nécessaires à la réalisation du référendum constitutionnel.



La Division de l'Information, de la Sensibilisation et de la Formation est dirigée par Monsieur ABBA DAOUD NANDJEDE, assisté de Madame YAMNAL PATRICIA SUITAN en tant que Chef de Division Adjoint. La Division est responsable de la diffusion de l'information relative au référendum constitutionnel, de la sensibilisation et de la formation des électeurs.



La nomination des membres de la Cellule Technique de la CONOREC est une étape cruciale dans la préparation et l'organisation du référendum constitutionnel en République du Cono. Cette nomination renforce la capacité de la CONOREC à remplir sa mission dans le respect des normes et standards internationaux en matière d'organisation d'élections.