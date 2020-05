Tchad - COVID-19 : 5 milliards Fcfa d'appui pour acheter du matériel médical

Une convention d'un montant d'environ 5 milliards Fcfa (8 millions $) portant sur la livraison d'équipements sanitaires essentiels a été signée vendredi entre le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS).



À travers cette convention, il est prévu que ​l'UNOPS achète et distribue une large gamme d'équipements, y compris des équipements de protection individuelle et des matériels médicaux pour les hôpitaux tels que des respirateurs et des concentrateurs d'oxygène.



Selon le ministère de la Santé publique, "la contribution de la Banque mondiale aidera également à former les professionnels de la santé à la prise en charge des patients COVID-19 et à prévenir la propagation de la maladie grâce à de larges campagnes de sensibilisation et d'information."



Cette convention s’inscrit dans le cadre du projet de prévention et de riposte au Covid-19, financé par la Banque Mondiale, en appui à la mise en œuvre du Plan national de contingence.