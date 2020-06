Tchad - COVID-19 : Concern Worldwide apporte son appui dans la province du Lac

Ce mercredi 17 Juin 2020, Concern Worldwide a fait un don d’une valeur de 8.000.000 F CFA au District Sanitaire de Bagasola. Ce don est composé de matériels de protection et de sensibilisation contre le COVID-19. De plus, Concern Worldwide va assurer la prise en charge du carburant et l’entretien du générateur et de l’ambulance de l’Hôpital de Bagasola de juin 2020 à décembre 2020.



Dès le début de la crise sanitaire, Concern Worldwide a entrepris des actions de prévention du COVID-19 dans ses zones d’intervention. Dans la province du Lac, ces actions se sont traduites par la formation et la sensibilisation des agents des structures sanitaires et des volontaires communautaires sur les mesures de prévention du COVID-19 ; l’installation de stations de lavage des mains dans des ménages et des lieux de rassemblement ; la dotation de ménages en kits d’hygiène et la construction de forages pour faciliter l’accès à l’eau à des milliers de personnes.



Pour être plus efficace, Concern Worldwide a décidé de renforcer les capacités opérationnelles des structures de santé à travers une donation de matériels et équipements médicaux nécessaires à la protection et à la sensibilisation du personnel de santé et de la communauté locale. Ce don est composé de : 4165 masques médicaux (FFP2), 3650 paires de gants (soit 7300 gants), 22 thermomètres (genre thermo flash), 102 blouses blanches et 80 boites à images.



Ces équipements devront être répartis dans le District Sanitaire de Bagasola qui comprend l’hôpital de Bagasola et les centres de santé de Bagasola, Kalia, Ndjoudou, Koulkime, Ngouboua et Tchoukoutalia.