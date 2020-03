Tchad - COVID-19 : à Pala, le gouverneur sur le terrain pour le respect des mesures

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, a fait mardi matin une descente inopinée dans deux grands marchés de la ville de Pala.



Il s'est rendu au marché hebdomadaire et au marché central de Pala. Ces deux marchés bien animés sont difficiles d'accès. Les marchandises sont installées et les achats se font sans inquiétude.



La visite vise à "s'enquérir des conditions de fréquentation de ces marchés et également pour appliquer les mesures que le Gouvernement a pris face à cette pandémie qui sévit dans le monde", a déclaré à Alwihda Info le gouverneur.



Le gouverneur entend faire appliquer les décisions du Gouvernement prises pour faire face à la pandémie du coronavirus.



Au parc automobile, situé a proximité du marché central de Pala, Adoum Forteye Amadou a annulé séance tenante les voyages.



Plusieurs véhicules pick-up qui avaient à leur bord des passagers en trop ont été sommés de se conformer aux règles.



Les responsables du parc ont hoché la tête en signe d'acceptation.



Les mesures de lutte contre le COVID-19 prennent place peu à peu dans la ville de Pala.