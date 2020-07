Tchad - COVID-19 : au Moyen-Chari, des éleveurs reçoivent des masques pour se protéger

Le Réseau des Associations pour la Paix et Cohabitation Pacifique (RAPCLO) a remis dimanche dernier, dans la sous-préfecture de Deli, province du Moyen-Chari, des masques aux éleveurs de Kana et Deli.



Officiant la cérémonie de remise de cache-nez, le président RAPCLO, Moussa Alkali Moussa, a dit que ce geste s'inscrit dans le cadre de la politique prônée par les autorités tchadiennes pour lutter contre la présence de cette pandémie.



Par ailleurs, il a exhorté les deux communautés à promouvoir la culture de la paix, vecteur d'un développement meilleur et harmonieux, en cette saison de pluie. Et ce, afin de permettre de booster la culture de la filière coton et surtout de la distribution des tracteurs et intrants pour l'agriculture dans le sud profond et du Tchad en général.



Moussa Alkali Moussa s’est félicité de l’élévation à titre honorifique au grade de maréchal du président Idriss Deby. D’après lui, il a mis hors d’état de nuire la menace de Boko Haram qui faisait planer une menace sur le bassin du Lac Tchad.