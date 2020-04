Tchad - COVID-19 : double calvaire pour des ressortissants de retour du Cameroun (vidéo)

Des ressortissants tchadiens déconfinés (essentiellement des étudiants et un ancien député de retour du Cameroun) sont à la rue depuis hier. Ces 45 personnes ont quitté lundi l'école de Koutéré au terme de leur période de confinement de 14 jours.



Elles sont montées à bord du bus en direction de N'Djamena via Moundou. Arrivées vers Kélo, les autorités provinciales ont refoulé le bus pour des raisons inconnues. Le chauffeur a continué son chemin vers Moundou.



Arrivé à Krim-Krim, le bus a été intercepté par les forces de sécurité en raison du couvre-feu. Le chauffeur du bus a dans un premier temps refusé de s'arrêter. Il a été immobilisé par les forces de sécurité, mis à genoux et tabassé. Il a ensuite fait demi-tour et a fait descendre tous les passagers, avant de regagner Koutéré.



Ces personnes précisent ne pas avoir été autorisées à entrer dans la ville de Moundou. Elles se sont donc installées dans la rue, au bord du goudron, à l'entrée de Moundou, à 7 km du centre-ville.



Malgré la fin de la période d'incubation, ces personnes déconfinées s'estiment stigmatisées par la population. Le délégué sanitaire provincial est venu ce mardi à leur rencontre pour les rassurer.