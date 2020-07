Tchad - COVID-19 : le ministre de la santé s’est rendu à Koudalwa

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, s'est rendu dimanche à Koudalwa, village situé dans la province du Chari Baguirmi. Il était à la tête d'une délégation comprenant le secrétaire d'État à la santé publique, Dr. Djiddi Ali Sougoudi et le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi.



Sur place, la délégation a tenu à s'enquérir de la situation suite à la détection de 26 cas de coronavirus, le 23 juillet. Une réunion d'échange a eu lieu avec le staff de la CNPC et l'équipe médicale déployée dans ce village pour la prise en charge des cas confirmés de la Covid-19, indique le département ministériel.



"Au cours des échanges, le ministre a mis l’accent sur la collaboration entre les différentes parties rencontrées pour mieux circonscrire la pandémie", précise le ministère.



Le ministre a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour éviter la propagation. Il a rappelé que la situation est sous contrôle.



Au cours de son déplacement, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a rencontré la population en présence du gouverneur. Il a exhorté au respect des mesures barrières.



Avant de quitter la localité de Kidalwa, la délégation a visité le centre de santé. Il était essentiellement question de se rendre compte des possibilités de cette structure à répondre aux besoins sanitaires de la population. Un échange avec les autorités de la place pour d’éventuels appui conséquents a cette structure a mis terme à la visite du ministre.