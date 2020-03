Tchad - COVID-19 : un tchadien et un suisse testés positifs

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été annoncés lundi par les autorités. II s'agit d'un tchadien, âgé de 43 ans arrivé à N'Djaména le 20 mars dernier en provenance de Douala via Toubouro - Kouteré -Moundou - Kélo - Bongor à bord d'un bus de transport en commun.



Le second est de nationalité suisse, âgé de 54 ans en provenance de Bruxelles via Paris - Addis-Abeba.



Le Tchad compte à ce jour 7 cas de coronavirus.



Le Gouvernement informe la population que la prise en charge médicale de ces deux patients révèle un état de santé stable.