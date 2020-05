Tchad - COVID19 : Les audiences de flagrant délit permises dans les maisons d'arrêt

L'ensemble des audiences sont suspendues jusqu'à nouvel ordre au Tchad, afin de faire face à la pandémie de Covid-19.



Cependant, "tenant compte de la canicule et de l'état de santé de certains détenus et surtout des risques de contamination, les audiences de flagrant délit peuvent être tenues dans l'enceinte des maisons d'arrêt", a indiqué l'Inspecteur général Mahamat Tadjadine, dans une note d'orientation adressée le 27 mai à l'ensemble des chefs des juridictions et des parquets.



Par ailleurs, il a précisé que "compte tenu de certaines urgences et de la nécessité impérieuse dans certaines situations, les ordonnances au pied de la requête peuvent être prises pour éviter des troubles à l'ordre publicité."