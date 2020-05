Tchad - COVID19 : à N'Djamena, la jeunesse au contrôle de la sensibilisation

Une synergie d'associations a fait mercredi matin une descente au marché Dombolo, dans le 3ème arrondissement de N'Djamena. Elle a distribué des centaines de masques et des savons aux couches vulnérables.



La synergie comprend 24 associations, notamment l'association "Santé Avant Tout". Le coordinateur de la plateforme, Adoum Allamine Mahamat, indique que la synergie est mise en place depuis le 19 mars dernier, le jour de l'annonce du premier cas de Covid-19 au Tchad.



"Avant on faisait les activités par quartiers, par ménages. Maintenant, comme les associations se multiplient, on a décidé de décentraliser les activités par arrondissement ainsi que par provinces", souligne Adoum Allamine Mahamat.



Il s'agit de la deuxième tournée pour la synergie d'associations, après le 1er arrondissement avant-hier (4 quartiers, 100 ménages ciblés).



Elle a pour objectif de toucher les couches vulnérables. Dans son plan d'action, elle prévoit également de distribuer des vivres. "Des couches vulnérables nécessitent vraiment un appui en vivres", a constaté Adoum Allamine Mahamat.



Les activités vont toucher l'ensemble des 10 arrondissements de la capitale, promet le coordonnateur, malgré l'absence d'appui de l'État et une collecte sur fonds propres.