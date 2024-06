Tchad : CREPE-Tchad œuvre pour la protection de l'environnement

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, la Cellule de Réflexion pour la Protection de l'Environnement au Tchad (CREPE-Tchad) a lancé une campagne de sensibilisation axée sur « la protection de l'environnement et les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement ».



La cérémonie de lancement s'est tenue dans les locaux du lycée Ibrahim Mahamat Itno, situé dans le quartier Farcha du 1er arrondissement de la ville de N'Djamena.



En effet, le 5 juin est dédié par les Nations Unies à la promotion de la protection de notre environnement. Ainsi, la CREPE Tchad s'est engagée à contribuer à restaurer et à préserver notre planète, conformément aux Objectifs du Développement Durable (ODD), auxquels la plupart des pays du monde adhèrent.



Neuyembe Passalet Séverin, président national de la CREPE Tchad, a souligné l'importance d'agir collectivement de manière responsable, pour faire face au phénomène du changement climatique, qui met à rude épreuve la vie sociale. Il a également mentionné que l'association regroupe des jeunes volontaires, animés par le désir de promouvoir un environnement sain, ainsi que des pratiques rigoureuses en matière d'hygiène et d'assainissement.



Dans cette optique, CREPE Tchad s'engage à sensibiliser et éduquer la population sur les enjeux environnementaux, afin de bâtir un Tchad propre.



Le président d'honneur, Gebdanbe Ouateure Epaphras, a précisé que l'association s'est fixée comme mission de promouvoir les ODD, en particulier ceux liés à la protection de l'environnement. Une campagne de sensibilisation, d'une durée de cinq jours, allant du 5 au 10 juin 2024, sera lancée dans les établissements scolaires, les instituts et universités d'enseignement supérieur, ainsi que dans les centres de formation sanitaire de N'Djamena.



A cet effet, plusieurs activités sont prévues, entre autres, le reboisement sur des sites stratégiques tels que le lycée Ibrahim Mahamat Itno, le lycée de Gassi, d’Atrone 1, d'Atrone 2 et de l’université Roi Fayçal de Farcha, afin de restaurer la couverture forestière et contribuer à la lutte contre le changement climatique, organiser des panels de discussion, des ateliers de formation, ainsi qu’une journée de salubrité.



Cette campagne vise également à renforcer la conscience écologique, et à promouvoir les pratiques durables parmi les jeunes et la population en général.