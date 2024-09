TCHAD

Tchad – Cameroun : Rencontre entre le Ministre de la Production Agricole et une délégation camerounaise

Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Septembre 2024

Ce jeudi 19 septembre, le ministre de la Production et de l’Industrialisation Agricole, Keda Ballah, a reçu une délégation camerounaise du CAPEF (Cercle des Agronomes et des Professionnels de l’Économie de la Filière) pour discuter des questions de paix et de sécurité alimentaire.