Tchad - Campagne d'intensification de la vaccination systématique au Logone Oriental : Lancement officiel à Doba

Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre du programme national de vaccination, vise à combler les lacunes existantes dans la couverture vaccinale et à protéger les enfants de 0 à 23 mois contre des maladies évitables telles que la rougeole, la poliomyélite et la coqueluche.



Selon le délégué de la santé publique du Logone Oriental, Dr Ali Soumaïne Baggar, la situation actuelle de la province exige une attention particulière en matière de vaccination. En effet, des taux de vaccination insuffisants sont observés dans certaines zones, exposant ainsi les enfants à des risques de maladies évitables.



Le gouverneur Toké Dady a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à faire de la santé des enfants une priorité nationale. Le Président de la République, M. Mahamat Idriss Déby Itno, accorde une attention particulière à cette question, a-t-il souligné.



Le gouverneur a exhorté les parents à amener leurs enfants aux sites de vaccination aménagés. Il a également appelé les agents vaccinateurs à accomplir leur mission avec professionnalisme et dévouement pour assurer le succès de cette campagne.



Cette campagne d'intensification de la vaccination systématique est une étape importante pour atteindre les objectifs de couverture vaccinale fixés par le gouvernement tchadien. Elle permettra de protéger davantage d'enfants contre les maladies évitables et de contribuer ainsi à l'amélioration de leur santé et de leur bien-être.