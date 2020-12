Tchad : Campagne de sensibilisation contre le paludisme à Ndjamena

Depuis dimanche dernier, une campagne sensibilisation de proximité a été lancée à la bibliothèque nationale de Ndjamena, dans le cadre de la campagne de lutte contre le paludisme, à travers l'information. L'équipe de relais communautaires entreprend cette sensibilisation avec la population du 6ème arrondissement de la ville de Ndjamena, dans la perspective de diminuer la prolifération du paludisme, avec l'adoption de gestes citoyens.



Cette commune comprend trois quartiers. L’objectif de la campagne en cours, selon le délégué de l'équipe de sensibilisation des relais communautaires du 6ème arrondissement Issa Balanga Saleh, est de montrer, surtout aux femmes enceintes, l'importance de la fréquentation des structures sanitaires pour la prévention et la prise en charge du paludisme pendant la grossesse, ceci à travers une communication de proximité.



« Le premier jour d’une action est toujours pénible ; le deuxième jour, on a accompli ce que nous avons planifié, au-delà des tracasseries de la veille. Ainsi, on est passé par toutes les administrations et la commune qui nous nous a réservés un bon accueil. Les équipes ont été réparties. La population était ouverte, et cela entre dans la facilitation de notre tâche de sensibilisation, qui nécessite un relais de proximité par les ménages. Pour les médias, c’est un peu indirect », a déclaré Issa Balanga Saleh à la presse, à l’issue de la deuxième journée de sensibilisation.