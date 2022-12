Tchad : Care International sollicite les médias pour enrayer la violence basée sur le genre

"Le rôle des médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre" est le thème d'une conférence de presse à l'occasion de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Par ce thème, l'institution sollicite le coup de pousse des médias dans la lutte contre ce mal. Un mal d'ailleurs bien réel dans un pays où les femmes sont même plus nombreuses que les hommes.



Care International a enregistré entre 2021 et 2022 plus de 29.000 cas de violence sur la femme, informe le directeur pays Amadou Bocoum. Pour résoudre le problème, la campagne des 16 jours d'activisme offre l'occasion de formuler des messages de plaidoyer afin d'éliminer cette violence sur le genre, rappelle Amadou Bocoum.



"Ce travail ne peut se faire sans l'engagement actif des journalistes", insiste-t-il. Or, les journalistes, hormis la sollicitation des acteurs humanitaires, s'engagent très peu dans la question de violence basée sur le genre, regrette Baidebné Joël Tchocké, conseiller en plaidoyer et communication. Il encourage les journalistes à être désormais des "sensibles au genre". Dans cette optique, le directeur pays annonce un futur partenariat de longue durée avec les médias sur la question.