Tchad : Casimir Gondjaman annonce la célébration de ses 10 ans de carrière musicale

Lors d'une conférence de presse tenue le 5 mars à la Maison du quartier Chagoua, l’artiste a ainsi annoncé que l'événement se déroulera le 7 mars à l'hôtel Zenabel. Cette célébration sera l'occasion pour l'artiste de communier avec son public et les mélomanes, en mettant en avant une carrière riche de 32 titres.



Dans son allocution de circonstance, Casimir Gondjaman a rappelé que, bien que son premier titre soit paru en 2007, il considérait cette période comme informelle.



C'est en avril 2015 qu'il a lancé son album intitulé « Mise à jour », accompagné de trois clips, obtenant ainsi sa carte d'artiste et une reconnaissance officielle qui marque le début de sa carrière professionnelle de 10 ans.



Pour cette célébration, l'artiste a prévu un programme riche, avec la participation de nombreux invités, notamment Ngass David, Baby Kitos, Robinho de Souza, Rocky la Citadelle, Ramzy, représentant la nouvelle génération, et l'humoriste Nan3, venant spécialement de Moundou pour l'occasion.



Le concert débutera à 18 heures, avec une entrée fixée à 2000 FCFA et un accès VIP à 5000 FCFA. Casimir Gondjaman interprétera 12 titres en live, une performance qui lui permettra de confirmer son talent. Il a également invité le public à assister massivement à cet événement, promettant des surprises particulières tout au long de la soirée.