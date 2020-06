Tchad : Casimir Ninga offre 12 millions Fcfa pour la lutte contre la Covid-19

Le joueur de football tchadien Casimir Ninga, qui évolue en club à l'international, a offert un chèque de 12 millions de Francs CFA à son pays pour appuyer les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.



Le don a été remis par le directeur national de l'équipe des SAO du Tchad sous forme de chèque, ce vendredi, au ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Le ministre, également président du sous-comité finances et commandes du Comité de gestion de crise sanitaire, a salué le geste de Casimir Ninga, estimant que c'est ainsi que le Tchad viendra à bout de la pandémie et de ses conséquences.



"Tous les fonds reçus ou mis à la disposition du sous-comité seront gérés dans la transparence, avec minutie et orthodoxie", a dit le ministre.



"Que Dieu le bénisse", a-t-il conclu.