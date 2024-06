Tchad - Célébration de l'Aïd El Adha : Le message de Chérif Mahamat Zene

Il exprime le souhait que "Allah le Tout-puissant accorde à tous les bienfaits" de cette célébration, en apportant "plus de santé, de réussite et de prospérité" à chacun.



Il espère également que les "attentes et espérances de tous liées à des lendemains meilleurs soient exaucées", soulignant ainsi l'importance de cette fête pour la communauté musulmane.



En tant qu'ancien chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zene adresse ce message de vœux et de bénédictions à l'ensemble de la communauté musulmane du Tchad et au-delà.

Ce message d'Aïd El Adha témoigne de l'importance de cette célébration religieuse majeure pour les musulmans tchadiens et de la volonté de l'ancien ministre de souhaiter à tous les fidèles les bénédictions et les bienfaits d'Allah pour l'année à venir.