Tchad - Célébration de l'Aïd al-Adha à Abéché : ferveur religieuse et messages de paix

Dans son sermon, l'Imam de la Grande Mosquée Al-Atikh d'Abéché, Cheikh Mahamat Al-Amine Ali Imam, a délivré un message fort aux fidèles, les exhortant à adopter un comportement exemplaire conforme aux valeurs islamiques. Il a notamment insisté sur la nécessité de cultiver la solidarité, la tolérance et le vivre-ensemble harmonieux.



L'Imam a également invité les fidèles à penser aux plus nécessiteux en ce jour béni, en partageant leurs sacrifices et en faisant preuve de générosité. Il a rappelé que l'Aïd al-Adha est une occasion de se rapprocher d'Allah et de manifester sa compassion envers les plus démunis.



Après la prière, les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Ouaddaï ont présenté leurs vœux au Gouverneur de la Province du Ouaddaï, le Général Bachar Ali Souleymane. Le Premier Vice-Président et Secrétaire Général du Conseil, Cheikh Adam Mouazal Djada, a réaffirmé l'engagement des leaders religieux à œuvrer en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique dans la région.



En réponse, le Gouverneur a salué le rôle crucial joué par les autorités religieuses dans la promotion des valeurs de paix et de tolérance. Il a également appelé à une mobilisation collective pour relever les défis auxquels le pays est confronté.



La célébration de l'Aïd al-Adha à Abéché a été une occasion pour la communauté musulmane de se rassembler et de réaffirmer sa foi et ses valeurs. Les messages de paix, d'unité et de solidarité délivrés par les leaders religieux ont contribué à renforcer le sentiment de cohésion sociale et à promouvoir un vivre-ensemble harmonieux dans la région.