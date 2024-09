Tchad : Célébration de la Maouloud à la Zaouia Attidjaniya de Kelo

La cérémonie de cette année a été présidée par le sous-préfet de Kelo-Rural, Ahmat Mahmoud Khamis. Lors du lancement des activités, Arabi Assayir, au nom des fidèles, a souhaité la bienvenue à l'assistance.



Le message principal de Cheikh Muhammad Albichari Abdarhamane a porté sur l'importance de l'amour du prophète Mahomet et la beauté de l'islam.



Le secrétaire général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques de la Tandjile-Ouest, Alhassan Moussa Woudaa, a également pris la parole pour rappeler aux fidèles musulmans l'importance de l'unité.



Dans son discours, le sous-préfet a encouragé les musulmans à se rassembler et à promouvoir la paix et la stabilité dans le pays.



Cette célébration de la Maouloud à la Zaouia Attidjaniya de Kelo est non seulement un moment de spiritualité, mais aussi une occasion de renforcer les liens communautaires et de promouvoir des valeurs de paix et d'unité parmi les fidèles.