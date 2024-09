Tchad : Célébration de la journée mondiale du tourisme et lancement de la saison touristique 2024-2025

La cérémonie, présidée par Abakar Rozi Téguil, Ministre du Développement Touristique, a rassemblé des personnalités telles que le sous-préfet et le chef de canton de Mani. Cette célébration, qui coïncide avec celle de tous les pays du monde, a été choisie pour mettre en valeur le potentiel touristique du Tchad.



Cette année, la Journée Mondiale du Tourisme est commémorée sous le thème : « Le tourisme et la paix ». Le ministre a souligné l'importance du tourisme en tant qu'instrument de promotion de la paix, encourageant les acteurs du secteur à intégrer cette dimension dans leurs actions.



M. Abakar Rozi Téguil a mis en avant les énormes potentialités touristiques et culturelles du Tchad, notamment ses paysages et sites remarquables. Selon lui, l’exploitation de ces richesses peut générer des emplois et de la richesse pour les jeunes et les femmes.



Avant de lancer officiellement la saison touristique, le ministre a exhorté tous les acteurs impliqués dans le secteur à cultiver la paix pour améliorer l'image du tourisme au Tchad. Il a insisté sur le fait que le tourisme ne doit pas être perçu comme une stratégie isolée, mais comme une composante d'un mouvement plus large vers une transformation sociale axée sur la culture de la paix.



La célébration de la Journée Mondiale du Tourisme et le lancement de la saison touristique 2024-2025 témoignent de l'engagement du Tchad à promouvoir son secteur touristique. En intégrant la paix comme valeur fondamentale, le pays aspire à attirer davantage de visiteurs tout en offrant des opportunités de développement économique pour ses citoyens.