Tchad : Célébration de la naissance du Prophète Mohamed

Cette célébration revêt une grande importance pour la communauté musulmane, offrant une occasion de réflexion et de partage autour des valeurs et des enseignements du Prophète. La cérémonie comprendra des prières, des discours et des activités culturelles visant à renforcer la cohésion sociale et spirituelle.



Les participants sont attendus nombreux pour honorer ce moment significatif qui célèbre la vie et l'héritage du Prophète.