L'événement a été présidé par le Secrétaire Général du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Youssouf Faradj Mabrouk.





Les cadres des services centraux et l'ensemble des agents du Ministère ont participé activement à ce moment solennel. Cette cérémonie est devenue un véritable symbole de cohésion et d'engagement collectif au sein de l'administration.