Tchad : "Ceux qui allument le feu sont les vrais ennemis du peuple", Déby

Le chef de l'Etat Idriss Déby a mis en garde, samedi à Abéché, "ceux qui allument le feu et tirent les ficèles à distance" dans les conflits intercommunautaires, au cours d'une réunion avec les membres du conseil provincial du MPS au Ouaddaï et les partis alliés.



"Il y a un impératif qui surclasse les défis politiques, il s’agit de l’arrêt de l’effusion de sang dans le Ouaddaï", a souligné Idriss Déby.



"Ceux qui allument le feu et tirent les ficèles à distance sont les vrais ennemis du peuple, cette démarche diabolique doit immédiatement cesser", a-t-il ajouté.



Après une analyse approfondie des conflits qui continuent d'endeuiller la province, le chef de l'Etat a pointé du doigt la responsabilité collective des différentes composantes de la société, y compris les partis politiques qui, à ses yeux, doivent faire plus pour encadrer et sensibiliser les populations.



Idriss Déby a promis la fermeté face aux belligérants arrêtés à la suite des affrontements. Ils purgeront intégralement leur peine à la prison de haute sécurité Koro Toro, tandis que d'éventuels individus qui seraient arrêtés dans les mêmes conditions et pour les mêmes causes subiront le même sort.