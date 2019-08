Tchad : Chamsal Houda, la philanthrope devenue ministre

Au-delà de sa vie professionnelle et politique. Nommée ce dimanche 11 août au poste de ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Chamsal Houda Abakar Kadadé oeuvre aussi, avec un charisme exceptionnel, dans le milieu social.



Elle était au départ la représentante de la Fondation grand coeur (FGC) dans le Ouaddaï. Juste après, elle a occupé un poste parmi les membres du bureau exécutif de la FGC dirigé par la Première Dame du Tchad.



Chamsal Houda Abakar Kadadé est considérée comme une femme battante, toujours très proche de la population et surtout des couches vulnérables.



Elle a dirigée plusieurs missions de la FGC dans le grand nord du pays.



Secourir les personnes nécessiteuses voire démunies a beaucoup retenu l'attention de cette dernière. Bien avant qu'elle n'entre dans le cercle, Chamsal Houda avait sa propre fondation qui oeuvre au profit des couches vulnérables du Ouaddaï. Il s'agit de la Fondation Chamsal Houda pour le bien-être.