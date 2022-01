Tchad : Cheikh Saleh Abdarahman, le grand guérisseur de Ndjamena

De nationalité tchadienne, la trentaine révolue, Cheikh Saleh Abdarhaman a fait ses études à Djibilara, une localité nigériane. Il vient de fouler le sol tchadien il y a quelques jours. Au nom d'Allah, Cheikh Saleh dit pouvoir guérir plusieurs maladies humaines. Cela a été constaté par Alwihda Info, le 4 janvier 2022, à son domicile, sis au quartier Dembé.



Une foule immense a pris d'assaut les alentours de la résidence du Cheikh Saleh. Accompagnés par des proches, hommes, femmes et enfants, tous âges confondus et malades, s'y trouvent. Certains viennent des provinces et d'autres de Ndjamena. Le mobile de tous est de solliciter une éventuelle guérison. Parmi les maladies, on peut citer les cas de paralysies générales, des sourds et muets, aveugles et malades mentaux, entre autres.



Dans son traitement de malades, l’on constate qu'après quelques coups de gifle sur les oreilles du patient, Cheikh Saleh donne quelques coups de fouets (aux dos) indépendamment de la situation des malades (les fous par exemple). Après cela, un « dou'a » sur une petite quantité d'eau est fait et, il le fera boire au patient. Quelques minutes après, les paralysés se mettent debout et marchent, les sourds entendent, les muets parlent et les fous seront déchaînés pour certains et d'autres détachés.



Mariam (13 ans), une sourde témoigne après sa guérison : « sourde depuis l’âge de cinq ans, elle est venue d'Amzoer, il y a de cela 29 jours », dit-elle ». Aujourd'hui elle a retrouvé son audition sans aucune conséquence. Une autre, paralysée depuis huit ans, a retrouvé ses pas. A son entrée, elle était transportée pour la faire entrer dans la cour du Cheikh. Après quelques "dou'a", sur instruction du Cheikh, elle s'est mise sur ses pieds et a fait des navettes dans la cour. Cheikh Saleh Abdarhaman laisse entendre qu'il a « commencé avec les guérisons depuis l'âge de 12 ans ».



« Ceux qu’Allah a voulu qu'ils trouvent la guérison, s'il plait à Dieu, ils l'auront et d'autres non. Il n'y a point d'exception sur les traitements de maladies. Toute sorte de maladie est guérissable, si Allah l'a voulu », notifie-t-il. Le comité d'organisation explique que les journées de lundi, mardi, mercredi et jeudi, sont consacrées à toutes les maladies. Tandis que le samedi est dédié aux aveugles et sourds. Et le dimanche revient aux maladies comme le Sida, le diabète et la drépanocytose.

Un quota forfaitaire allant de 5000 jusqu'à 25000 FCFA, selon le cas, est exigé par le comité.