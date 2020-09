Tchad : Chikungunya à Abéché, le ministère de la Santé fait la restitution de sa mission

Un suivi accru de toutes les personnes malades est recommandé ;

"On utilise beaucoup de médicaments mais il faut voir si le médicament qu'on utilise n'a pas des effets négatifs sur un tel ou tel malade" ;

Les traitements utilisés par certains citoyens contre le Chikungunya sont très dangereux ;

La pharmacie dispose de médicaments mais les fiches ne sont pas bien organisées. Il faut rendre disponible des fiches de stocks pour savoir ce qui entre et sort ;

"Ce que nous avons constaté malheureusement, depuis que le Chikungunya est venu, il a chassé les autres maladies. (...) Il faut aussi faire attention à ne pas négliger les autres maladies."

Le directeur général du ministère informe que l'hôpital provincial du Ouaddaï a besoin d'une réfection et d'une salubrité ;

Une importante quantité de moustiquaires est disponible et sera distribuée en masse dans l'ensemble de la province ;

Les agents de santé publique et privés reconnus par l'État vont bénéficier d'une formation très rapidement ;

La chambre froide va être agrandie car elle est trop petite ;

Des mesures de prévention : porter des habits longs, éviter les eaux stagnantes, dormir dans des moustiquaires ;

"Ceux qui prennent les médicaments à la maison, surtout les médicaments de la rue, faites beaucoup attention. Vous prenez le médicament à 500 Fcfa et ça va détruire votre rein, votre foie" ;

Au niveau de la pharmacie provinciale, les médicaments sont disponibles. Dans certains centres de santé, les médicaments antipaludiques ne sont pas disponibles à temps. "Il faut vraiment qu'on évite ça (...) C'est de la responsabilité de tous pour que les médicaments soient disponibles" ;

Des équipements envoyés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 n'ont pas pu être installés faute de compétence technique. Ils seront installés ;

Dr. Ismaël Bahar Bachar met en garde contre le paludisme qui tue plus que tout et a des conséquences sur l'économie.

Respect des mesures barrières contre la Covid-19 : renforcer la vigilance car "parfois les malades sont collés à l'hôpital" et "les agents se saluent entre eux".

Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Ismaël Bahar Bachar, a fait mardi la restitution de la mission ministérielle à Abéché d'évaluation, en présence du secrétaire d'État à la Santé publique et du gouverneur du Ouaddaï. L'ensemble des responsables déconcentrés de l'État ainsi que les autorités coutumières, civiles et militaires étaient présentes.L'essentiel de la restitution :