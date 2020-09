Tchad - Chikungunya : les cas communautaires non enregistrés sont "nombreux"

Le chef d'antenne de la surveillance épidémiologique intégrée du Ouaddaï, Faroukh Mahamat Doutoum, a indiqué la semaine dernière qu'en dehors des cas notifiés dans les structures sanitaires officielles, il y a des cas communautaires qui ne se présentent pas dans les formations sanitaires.



"Ces cas sont nombreux mais pour le moment, nous ne les maitrisons pas", selon lui.



À ce jour, le nombre de cas enregistrés approche les 20.000 personnes.



Selon un rapport de situation de l'OMS, les cas signalés de Chikungunya dans l'Est ont doublé en une semaine : depuis que le premier cas de chikungunya a été signalé dans le district d'Abéché le 14 août, 19 579 cas ont été signalés au 10 septembre, sans décès à ce jour.



Toutes les personnes touchées proviennent de trois districts de l'est du Tchad: Abeche (province du Ouaddaï), Biltine (Wadi Fira) et Abdi (Sila).



Le ministère de la Santé publique a organisé une réunion virtuelle avec les bureaux de pays et régionaux de l'OMS et le siège de Genève le 9 septembre pour suivre la réponse à la crise et identifier les lacunes et les besoins.



Les autorités locales ont déployé des agents communautaires pour sensibiliser la communauté à la maladie et continuer à désinfecter des quartiers entiers et les transports publics.



"Bien que cette maladie ait normalement un faible taux de mortalité, la combinaison avec d'autres facteurs de risque pour la santé est préoccupante, elle augmente encore la vulnérabilité de la population et étend davantage les ressources et la capacité de réponse sanitaire", relève le rapport de situation de l'OMS Tchad, cité par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires.