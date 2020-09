Tchad - Chikungunya : un plan de réponse de 5,3 milliards Fcfa, plus de 24.000 cas

Un plan de réponse contre la maladie de Chikungunya a été validé et diffusé pour un montant de 5,397,199,014 Fcfa, selon le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Du 14 août au 16 septembre, 24.035 cas ont été enregistrés avec zéro décès. Les cas sont recensés à Abéché (22.050), Biltine (1984) et Abdi (1 cas).



La prise en charge des patients est gratuite.



Des actions de santé publique sont menées dans Abéché, Abdi et Biltine. Il s'agit notamment de la lutte anti-vectorielle par la pulvérisation intra et extra-domicilaire ; la distribution de masse des moustiquaires (MILDA), la formation du personnel et l'intensification de la sensibilisation ; plus de 296 véhicules et bus de transport ont été désinfectés sur les différents axes en partance d'Abéché ; l'assainissement et la pulvérisation des lieux publics étaient aussi réalisés.



Le Chikungunya a été mis en évidence le 12 août 2020 par le laboratoire mobile de N'Djamena et confirmé le 26 août 2020 par l'Institut Pasteur de Yaoundé.