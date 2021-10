Tchad : Cidson Alguewi vise loin pour le business artistique

À travers ce concert, Cidson Alguewi veut valoriser le business artistique et réaliser son projet musical. "Il est permis à tous d'aller au paradis mais pour y aller, il faut se donner les moyens sinon tu iras en enfer", affirme Cidson Alguewi. Autrement dit, le concert est bien orienté et pour y assister, il faut respecter le tarif.



"La nuit du pouvoir" est un projet. Cidson Alguewi est son propre manager, producteur et distributeur. Il cumule ces casquettes à lui seul pour avancer dans sa carrière et donner le meilleur de lui au public.



"Je n'ai pas oublié mon public et mes fans à travers ce concert mais c'est juste pour donner de tonus à ce que je fais comme musique", explique l'artiste. Dans sa carrière, Cidson Alguewi a fait des prestations gratuites, des concerts à 500 Fcfa, 1000 Fcfa et 2000 Fcfa. Ce qui lui a permis d'être plus proche de son public. "Je vais toujours le faire parce qu'ils sont ma force. C'est grâce à eux que je suis à ce niveau", assure Cidson Alguewi.



L'artiste compte changer de milieu artistique pour aller à la conquête des artistes d'autres pays en vue de réaliser des clips et montrer haut qu'il est le fruit du Tchad.