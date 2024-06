Tchad : Clarification de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) concernant le financement des missions d'observation électorale

L'Agence Nationale de Gestion des Elections rappelle qu'elle n'a pris aucun engagement financier pour couvrir les frais des missions d'observation électorale, qu'elles soient nationales ou internationales. Cette disposition était clairement stipulée dans les Termes de Référence (TDR) soumis aux différentes structures ayant sollicité une accréditation.



Avant d'octroyer l'accréditation, l'ANGE a exigé de chaque mission d'observation la présentation de garanties financières attestant de leur capacité à assumer leurs propres dépenses. Cette condition figurait parmi les critères d'accréditation des observateurs.



De plus, chaque lettre d'accréditation délivrée aux missions d'observation portait la mention claire et explicite : "NB : L'ANGE ne finance pas les missions d'observation". Cette information était destinée à lever toute ambiguïté quant au rôle et aux responsabilités de l'agence vis-à-vis de la prise en charge financière des observateurs.



L'ANGE invite les tenanciers d'hôtels et de restaurants ayant hébergé ou fourni des prestations aux missions d'observation à faire preuve de vigilance et à s'assurer de la solvabilité de leurs clients avant d'accorder du crédit. L'agence décline toute responsabilité en cas d'impayés de la part des missions d'observation.



La mission principale de l'ANGE consistait à délivrer les accréditations nécessaires aux observateurs afin de leur faciliter l'accès aux bureaux de vote et l'accomplissement de leur mission d'observation. Au-delà de cette facilitation, aucune obligation de prise en charge financière n'incombait à l'agence.



En conclusion, l'Agence Nationale de Gestion des Elections tient à réaffirmer sa neutralité et son engagement à garantir le bon déroulement des processus électoraux au Tchad. L'agence invite toutes les parties prenantes, y compris les missions d'observation, à respecter les dispositions convenues en amont et à agir de manière responsable.