Tchad - Classement universitaire : Emi Koussi confirme sa montée en puissance

Cela conforte la position de l'UNEK comme un acteur majeur du système universitaire tchadien, en phase avec les objectifs de développement du secteur de l'éducation supérieure au Tchad.



Ce nouveau classement illustre le dynamisme et l'excellence académique de l'Université Emi Koussi, qui confirme son statut de second établissement universitaire le plus réputé du Tchad.