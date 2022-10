Tchad : Clement Abaïfouta "agressé" dans les toilettes du Palais du 15 janvier

"J'ai toujours été l'objet de menaces. Tout à l'heure, j'étais aux toilettes, le conseiller Ahmat Bedei m'a agressé. N'eut été le caméraman, on en serait venu aux mains. Il m'a dit : "que je le veuille ou non, le corps de Hissein Habré va venir et je vais manger cela"", a témoigné Clement Abaïfouta, suscitant l'indignation au sein de la plénière.



"Quand même, un conseiller de la République, lui qui a brulé une ambassade, qui a saccagé une ambassade, se retrouve au Conseil national et m'agresse. J'interpelle ici le Présidium, ma sécurité est menacée, ma vie est menacée, prenez vos responsabilités", a lancé Clement Abaïfouta.



Le défenseur des droits de l'Homme Abba Daoud Nandjedé a exprimé son soutien à Clement Abaïfouta. Son organisation ADHET "dénonce avec véhémence l'agression". L'association citoyenne Firihna condamne également "avec force l'agression".



Le conseiller national Ahmat Bedeï Toullomi n'a pas encore réagi à l'incident. Le 1er octobre, il a également annoncé en plénière faire l'objet de menaces pour ses prises de position : "Depuis le début du dialogue national inclusif, je fais l'objet de menaces de mort (...) Je prends cela très au sérieux. Monsieur le président, prenez votre responsabilité sinon on va régler ça dans le quartier".



"Quiconque m'attaque dans la cité à cause de mes opinions, je prendrai mes responsabilités si vous ne prenez pas les vôtres", a ajouté Ahmat Bedeï.