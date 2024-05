Tchad : Clôture à Bakara de l'atelier de finalisation et de budgétisation du Plan Stratégique National de la Santé Numérique

Au cours de ces trois jours, les participants ont procédé à l'analyse, à la finalisation et au budgétisation du Plan Stratégique National de la Santé Numérique. Ils ont ensuite proposé une méthodologie pour sa mise en œuvre effective au niveau national.



Cette étape marque une avancée significative dans les efforts du Tchad visant à améliorer son système de santé grâce aux technologies numériques. Le Plan Stratégique National de la Santé Numérique servira de feuille de route pour le développement et la mise en œuvre d'initiatives de santé numérique dans l'ensemble du pays.



L'atelier a réuni un large éventail de parties prenantes, y compris des représentants du ministère de la Santé, d'autres agences gouvernementales, de la société civile, du secteur privé et d'organisations internationales. Cette approche participative permettra de garantir que le plan soit pris en charge et mis en œuvre par toutes les parties prenantes concernées.