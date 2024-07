Tchad - Clôture de l'atelier de formation sur l'utilisation du misoprostol : Un succès pour sauver des vies

L'objectif de cette formation était de renforcer les capacités des participants sur l'administration du misoprostol, un médicament efficace pour prévenir et traiter les hémorragies du post-partum, l'une des principales causes de décès maternels en Afrique.



Mme Dougssa Rita, coordonnatrice du projet OASIS Tchad, a dressé un bilan positif de l'atelier, soulignant l'engagement et la motivation des participants. "Les résultats obtenus avant et après cette formation sont encourageants", a-t-elle déclaré. "Nous sommes convaincus que cette formation permettra de sauver des vies de femmes au Tchad".



Le délégué sanitaire de N'Djamena, M. Ramat Abdoulaye, a également félicité les participants pour leur implication tout au long de l'atelier. "Je suis convaincu que les connaissances et les compétences acquises lors de cette formation vous permettront de mieux prendre en charge les femmes en situation d'hémorragie du post-partum et de soins après avortement", a-t-il déclaré.



L'utilisation du misoprostol est un élément clé de la stratégie nationale de lutte contre la mortalité maternelle au Tchad. Cet atelier de formation contribue ainsi aux efforts du gouvernement tchadien pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), notamment l'ODD 3 visant à garantir une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.