Tchad : Clôture de l’atelier sur l’extrémisme violent à Abéché

L’atelier de concertation sur la relecture de la Stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Tchad a regroupé une trentaine de participants venus de sept provinces du Nord et Nord-Est du pays. Cette formation est une initiative du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD et de l’Agence américaine USAID.



Au terme de quatre jours d'intenses travaux, les participants ont adressé leurs sincères remerciements au gouvernement, à travers le ministère de l'Economie et aux autorités locales, pour avoir facilité la tenue de ces assises. Ils ont également formulé des recommandations au gouvernement et aux partenaires. Elles portent entres autres, sur le renforcement des mécanismes des conflits et sur la réglementation de l'exploitation de l'or dans les provinces.



En mettant un terme aux travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Saleh Hayar, s’est félicité du bon déroulement des travaux de cet atelier. Par ailleurs, il a adressé ses sincères remerciements et sa gratitude aux partenaires techniques et financiers qui soutiennent sans relâche le Tchad dans sa lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Dans la soirée, le maire de la commune d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat, Adam a offert un dîner aux participants de cet atelier à l'hôtel de ville, en présence de ses proches collaborateurs et d'autres invités.