Tchad : Clôture de la Semaine nationale de la solidarité numérique à Abéché

Les travaux de la Semaine nationale de la solidarité du numérique genre se sont achevés mardi dernier à Abéché, dans la province du Ouaddaï. Cet atelier a été organisé par le ministère des Postes et de l'Économie numérique, à travers l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC).



Plus d'une centaine des participantes ont pris part à cette Semaine. Durant ces assises, les participantes se sont familiarisées avec plusieurs thèmes, notamment, l'initiation à l'informatique et les techniques de commerce en ligne. A la fin des travaux, les participantes ont formulé une motion de remerciement à l'endroit du gouvernement, pour avoir pensé à elles, dans le domaine de l'entrepreneuriat.



En clôturant les travaux de la Semaine nationale de la solidarité numérique genre, la présidente du comité d'organisation, Mme Widdad Aboubakar Hissein Mahmoud, a déclaré que l'objectif recherché, à travers cette formation, consiste à encourager les femmes sur les technologies de l'information et de la communication (Tic) et aussi, à apprendre le commerce en ligne. Au cours de la cérémonie, un jeu concours a été organisé à l'intention des participantes. Les gagnantes ont reçu des cadeaux constitués des tablettes et smartphones.