TCHAD

Tchad - Clôture du projet Jardin des Solutions à Moundou : une année au service de l'agriculture durable et de l'entrepreneuriat agricole

Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Février 2025

Un projet financé par l'Ambassade de France au Tchad qui a permis de former et d'accompagner des agriculteurs locaux vers des pratiques plus durables.