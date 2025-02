Tchad : Cohésion et patriotisme au cœur de la cérémonie de la levée des couleurs au ministère de l'Eau et de l'Énergie

Ce lundi 17 février 2025, les agents du ministère de l'Eau et de l'Énergie ont participé à la traditionnelle cérémonie de la levée des couleurs. Présidée par le Secrétaire Général adjoint, Abelkerim Dangaye, cette cérémonie a été l'occasion de renforcer le sentiment d'appartenance à la nation et de promouvoir les valeurs de solidarité et de patriotisme.





Dans une ambiance conviviale, les agents ont entonné l'hymne national et ont assisté à une allocution du Secrétaire Général adjoint qui a souligné l'importance de l'unité et de la cohésion au sein du ministère pour relever les défis du secteur de l'eau et de l'énergie.





Un rendez-vous hebdomadaire incontournable





La cérémonie de la levée des couleurs est un moment fort de la vie du ministère. Elle permet aux agents de se retrouver, de partager un moment de convivialité et de renforcer les liens entre collègues. C'est également l'occasion de rappeler les missions du ministère et de mettre en avant les valeurs de la République.