Tchad : Commémoration de la Naissance du Prophète Mahomet (SLS) à Kelo

Les fidèles musulmans se sont rassemblés pour méditer des versets coraniques, chanter des louanges, prier et écouter des interventions de prédicateurs. Ces derniers ont évoqué la grandeur et la loyauté du Prophète, ainsi que sa genèse. Ces temps forts ont enrichi l'événement, renforçant la spiritualité des participants.



Pour clore la cérémonie, Ali Abakar Issa, numéro 2 du département de la Tandjile-Ouest, a exhorté les fidèles à prier pour que le Tchad soit protégé des dégâts causés par les inondations qui frappent le pays.



Le conseil supérieur de la Tandjile-Ouest, sous la direction de Goni Mahmoud Oumar, a également autorisé les fidèles à célébrer l'anniversaire du Prophète dans toutes les mosquées de la ville, à condition que le conseil soit informé de la tenue des événements.



La grande mosquée de Kelo a été le lieu central de cette commémoration, où une veillée spirituelle a permis aux participants de se rassembler et de partager un moment de foi et de dévotion. Cette célébration témoigne de l'importance de l'événement pour la communauté musulmane locale, unissant les fidèles dans la prière et la réflexion.