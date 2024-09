Tchad : Commémoration de la naissance du Prophète Mahomet à Ati

L'événement s'est déroulé en présence de Brahim Senoussi, Secrétaire Général de la province du Batha, représentant le Gouverneur, ainsi que de Cheikh Ahmat Khalid Manoufi, président du comité islamique de la province. Des autorités administratives et militaires ont également assisté à la cérémonie, soulignant son importance pour la communauté.



Cette commémoration a réuni de nombreux fidèles de la ville et des villages environnants, permettant à la communauté de se rassembler dans la prière et la méditation en l'honneur du Prophète. Ce moment fort a renforcé les liens de solidarité et de fraternité parmi les participants.